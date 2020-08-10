Mitsubishi залишить Європу без кросоверів — що сталося

Авто Mitsubishi. Фото: Motor.ru

https://racurs.ua/ua/n142291-mitsubishi-zalyshyt-ievropu-bez-krosoveriv-scho-stalosya.html

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Mitsubishi, компанія-виробник авто, планує заморозити постачання в Європу трьох моделей: гібридного Outlander, компактного кросовера ASX і крос-купе Eclipse Cross.

Причиною такого рішення називають бажання скоротити витрати. Тепер основний фокус марки зміститься на Азію, а продаж на менш прибуткових ринках скоротиться. Про це повідомляє Autonews Europe.

Про плани компанії скоротити присутність на європейському ринку стало відомо наприкінці липня. Тоді повідомлялося, що компанія відмовляється виводити на європейські ринки нові автомобілі. На думку керівництва компанії-виробника, це допоможе знизити витрати на 20% упродовж двох років.

Тепер же виявилося, що план Mitsubishi ще більш радикальний. Виробник планує припинити постачання і старих моделей, які вже продаються. У першому півріччі 2020 року на ці моделі прийшлося 64% від загальних продажів Mitsubishi в Європі, які склали 53 тис. 242 автомобіля.

Так само під питанням опинився й бестселер компанії Mirage. Він може покинути європейський ринок уже наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електричний автомобіль Tesla Model S виставив на продаж нідерландський дилер JB Classic Cars. У 2018 році цей електромобіль був перетворений в універсал кузовним ательє RemetzCar. Мінімальна ціна машини склала 224 тис. 521 євро.