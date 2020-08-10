Mitsubishi оставит Европу без кроссоверов — что произошло

Авто Mitsubishi. Фото: Motor.ru

https://racurs.ua/n142291-mitsubishi-ostavit-evropu-bez-krossoverov-chto-proizoshlo.html

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Mitsubishi, компания-производитель авто, планирует заморозить поставки в Европу трех моделей: гибридного Outlander, компактного кроссовера ASX и кросс-купе Eclipse Cross.

Причиной такого решения называют желание сократить расходы. Теперь основной фокус марки сместится на Азию, а продажа на менее прибыльных рынках сократиться. Об этом сообщает Autonews Europe.

О планах компании сократить присутствие на европейском рынке стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что компания отказывается выводить на европейские рынки новые автомобили. По мнению руководства производителя, это поможет снизить расходы на 20% в течение двух лет.

Теперь же оказалось, что план Mitsubishi еще более радикальный. Производитель авто планирует прекратить поставки и старых моделей, которые уже продаются. В первом полугодии 2020 года на эти модели пришлось 64% от общих продаж Mitsubishi в Европе, которые составили 53 тыс. 242 автомобиля.

Так же под вопросом оказался и бестселлер компании Mirage. Он может покинуть европейский рынок уже в конце 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что электрический автомобиль Tesla Model S выставил на продажу нидерландский дилер JB Classic Cars. В 2018 году этот электромобиль был превращен в универсал кузовным ателье RemetzCar. Минимальная цена машины составила 224 тыс. 521 евро.