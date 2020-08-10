Археологи на Ровенщине наткнулись на уникальные находки, которым 7 тыс. лет, фото — Суспільне

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Археологи на Ровенщине наткнулись на уникальные находки. В селе Хотин археологи провели первые официальные раскопки территории, являющейся памятником археологии местного значения XI—XIII в еков.

Экспедиция наткнулась на материалы времен медного, бронзового и раннего железного века, сообщают в сюжете «Суспільного».

В начале раскопок археологи рассчитывали встретить древнерусские находки. Но, выбрав 80 см перепаханной почвы, ученые обнаружили материалы, которым семь тысяч лет.

Руководитель археологов Алексей Войтюк рассказал, что исследователи надеялись встретить находки времен славян VIII—IX в ека, но наткнулись на более ранние периоды — медный, бронзовый и ранний железный век.

Эти раскопки — первый этап проекта образования туристическо-культурного центра в селе Хотин. Его воплощают за деньги Шпанивской объединенной территориальной общины и областного бюджета.

На днях на Житомирщине вблизи села Хочине Олевского района археологи извлекли из реки Уборть почти целую древнюю лодку. Найденным экспонатом оказалась девятиметровая древлянская довбанка, сделанная из соснового ствола. Артефакт нашли еще несколько лет назад, но извлекли только сейчас во время археологической экспедиции.

В конце июля в Одесской области археологи во время экспедиции к античному городищу нашли уникальную терракотовую статуэтку античного бога Гермеса или Меркурия.