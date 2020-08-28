Викинг. Фото: GoodFon

https://racurs.ua/n143100-unikalnuu-mogilu-vikinga-nashli-v-norvegii-foto.html

Ракурс

Необычную могилу викинга обнаружили археологи во время раскопок во Виньере, в центральной Норвегии. Могила викинга датируется X веком.

В ней нашли полный набор вооружения. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что могила обладает уникальной особенностью — меч в ней был расположен слева от тела. Это может говорить о том, что викинг был левшой.





Он был похоронен в кольцевой канаве, окружающей один из курганов, что является почетным местом. Считается, что такие захоронения делали рядом с предками погибшего.

Археологи рассказали, что согласно скандинавским обычаям, меч клали с правой стороны тела, что является несколько загадочным.

Почему мечи почти всегда кладут с правой стороны, немного загадочно. Одна из теорий состоит в том, что подземные миры, в которые вы попадаете после смерти, являются зеркальным отражением верхнего мира, — рассказал ученый Раймонд Соваж.

Еще одна могила, которую обнаружили археологи, стала неожиданностью для исследователей. Покойный был кремирован, но характер погребального инвентаря указывает на то, что это была женщина. В могиле нашли бусы, ножницы и украшения.

Отмечается, что костный пепел женщины составил почти два килограмма, что в среднем образует кремированное человеческое тело. Такая сохранность останков удивила ученых.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Японии обнаружили необычные круглые могилы, в которых были захоронены 350 человек. Находка уже получила название «гробница Умеда», потому что была найдена в районе Умеда города Осака. По оценкам археологов, это седьмое по размеру историческое захоронение города.