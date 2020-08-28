По 12 лет тюрьмы для Мангера и Левина будет просить прокуратура. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/n143101-ubiystvo-gandzuk-po-12-let-turmy-dlya-mangera-i-levina-budet-prosit-prokuratura.html

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Убийство Екатерины Гандзюк продолжают расследовать правоохранители. Подозреваемые в убийстве активистки Владислав Мангер и Алексей Левин могут получить по 12 лет тюрьмы.

Прокуратура просит приговорить главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в обвинительном акте, который 28 августа зачитал представитель государственного обвинения по делу Андрей Синюк в Днепровском райсуде Киеве, сообщает «Укринформ».

Как известно, Мангеру и Левину инкриминируют нарушение, предусмотренные ч. 3 ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ни Мангер, ни Левин не признают своей вины в убийстве активистки.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Ожоги, которые получила активистка в результате нападения, покрыли почти 40% кожи потерпевшей. Она умерла в киевской клинике через три месяца. Дело об убийстве Гандзюк стало одним из самых громких дел в стране из-за неоднократного саботажа и попыток преждевременного завершения следствия.

Напомним, 19 августа подозреваемым в убийстве Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.