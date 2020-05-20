Артем Ситник, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138518-u-ksu-oskarjuut-pryznachennya-dyrektorom-nabu-sytnyka.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) отримав подання щодо відповідності Основному закону указу п’ятого президента України Петра Порошенка від 16 квітня 2015 року № 218/2015, яким директором національно антикорупційного бюро (НАБУ) було призначено Артема Ситника.

Подання підписала група з 51 народного депутата на чолі з членом «Слуги народу» Олександром Дубинським. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Підписанти подання вважають, що призначення Ситника вийшло за межі конституційних повноважень президента. Автори подання наголошують, що посаду директора НАБУ Конституцією не віднесено до переліку посад, призначення яких здійснює президент.

Тому, на думку авторів подання, відповідний указ Порошенка не відповідає вимогам ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п. 31 ч. 1 ст. 106 Конституції. Таким чином, президентський указ № 218/2015 автори подання просять визнати неконституційним.

Нагадаємо, восени минулого року Ситника оштрафували за адміністративним протоколом про корупцію, у зв’язку з його відпочинком у Рівненській області.