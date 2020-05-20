Артем Сытник, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138518-v-ksu-osparivaut-naznachenie-direktorom-nabu-sytnika.html

Ракурс

Конституционный суд Украины (КСУ) получил представление о соответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года № 218/2015, которым директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) был назначен Артем Сытник.

Представление подписала группа из 51 народного депутата во главе с членом «Слуги народа» Александром Дубинским. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Подписанты представления считают, что назначение Сытника вышло за пределы конституционных полномочий президента. Авторы представления отмечают, что должность директора НАБУ Конституцией не отнесена к перечню должностей, назначение которых осуществляет президент.

Поэтому, по мнению авторов представления, соответствующий указ Порошенко не соответствует требованиям ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19 п. 31 ч. 1 ст. 106 Конституции. Таким образом, президентский указ № 218/2015 авторы представления просят признать неконституционным.

Напомним, осенью прошлого года Сытника оштрафовали за административным протоколом о коррупции, в связи с его отдыхом в Ровенской области.