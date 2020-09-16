В низці регіонів України 17 вересня очікуються грози

https://racurs.ua/ua/n143918-grozy-na-pivnochi-ta-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-17-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 17 вересня очікується з дощами та місцями грозами у західних, північних, а також частині центральних і Сумській областях.

На решті території синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вдень у західних та північних областях можливі пориви вітру швидкістю 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11−15°, на півдні — 15−19°. Вдень очікується температура 19−27°.

Погода в Києві 17 вересня вночі очікується без опадів, вдень — дощ, можлива гроза. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також очікується без опадів вночі та з дощем і можливими грозами вдень. Вночі температура повітря становитиме 12−14°, вдень — 20−22°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі наступної доби буде без опадів. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 24−26°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів. Температура вночі становитиме 13−15°, вдень — підніметься до 27−29°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові очікується без опадів. Вночі температура опуститься до 11−13°, вдень повітря прогріється до 26−28°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощами, можливими грозами вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря 13−15° вночі та 24−26° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 17 вересня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, синоптики попереджають про можливість заморозків в Україні вже у другій половині вересня.