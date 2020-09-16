В ряде регионов Украины 17 сентября ожидаются грозы

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Погода в Украине 17 сентября ожидается с дождями и местами грозами в западных, северных, а также части центральных и Сумской областях.

На остальной территории синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Днем в западных и северных областях возможны порывы ветра скоростью 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11−15°, на юге — 15−19°. Днем ожидается температура 19−27°.

Погода в Киеве 17 сентября ночью ожидается без осадков, днем — дождь, возможна гроза. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также ожидается без осадков ночью и с дождем и возможными грозами днем. Ночью температура воздуха составит 12−14°, днем — 20−22°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в течение следующих суток будет без осадков. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 24−26°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Температура ночью составит 13−15°, днем — поднимется до 27−29°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью температура опустится до 11−13°, днем воздух прогреется до 26−28°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождями, возможными грозами днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 13−15° ночью и 24−26° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 сентября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Напомним, синоптики предупреждают о возможности заморозков в Украине уже во второй половине сентября.