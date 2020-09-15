Заморозки в сентябре прогнозирует Гидрометцентр

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Ракурс

Заморозки в сентябре прогнозирует Гидрометцентр в некоторых областях Украины. В частности, волна арктического воздуха принесет резкое похолодание в Украину уже 18−19 сентября. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10−12°С.

В западных, северных, восточных и центральных областях ночью ожидается до 2−8°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−3°С. Днем до 9−15°С тепла, — говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Фейсбук.

По прогнозам синоптиков, 18 сентября заморозки затронут лишь на Волынь, Львовскую, Ровенскую и Тернопольскую области.

Кроме этого, в южной части и на Закарпатье ночью столбик термометра прогреется до 5−10°С тепла, а днем — до 14−19°С.

Похолодание в сентябре будет сопровождаться порывами северного ветра 15−20 м/с.

Синоптики прогнозируют, что 20−22 сентября погода в Украине останется прохладной, а 23−25 сентября температура постепенно повысится.