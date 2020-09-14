Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 15 сентября прогнозируется солнечная, облачность преимущественно будет отсутствовать.

Бабье лето продлится и сентябрь и в дальнейшем будет радовать украинцев дневным теплом — столбики термометров покажут от 23° до 31° тепла. Днем будет несколько прохладно — от 12° до 18° выше нуля. Ветер обещают юго-западный и северо-западный 5−10 м/с. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 сентября будет теплой и ясной. Ночью воздух 13−15° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет радовать солнцем и теплом. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 29−31° выше нуля по Цельсию.

Погодные условия в Одессе завтра ожидаются хорошие — будет тепло, ясно и солнечно. Температура воздуха ночью ожидается 15−17° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погода во Львове во вторник тоже будет солнечной и теплой, как для сентября. Температурные показатели следующие — ночью 12−14° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Погода в Карпатах 15 сентября порадует туристов, поскольку дождей не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 12−15° тепла, а днем 27−29° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 14 сентября в южной части страны, а также в восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях синоптики объявляли чрезвычайный уровень пожарной опасности.