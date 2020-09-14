Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 15 вересня прогнозується сонячна, хмарність переважно буде відсутня.

Бабине літо триватиме і вересень й надалі радуватиме українців денним теплом — стовпчики термометрів покажуть від 23° до 31° тепла. Вдень буде дещо прохолодно — від 12° до 18° вище нуля. Вітер обіцяють південно-західний та північно-західний 5−10 м/с. Істотних опадів не очікується. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 15 вересня буде теплою та ясною. Вночі повітря 13−15° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода у Харкові найближчої доби радуватиме сонцем та теплом. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 29−31° вище нуля за Цельсієм.

Погодні умови в Одесі завтра очікуються хороші — буде тепло, ясно та сонячно. Температура повітря вночі очікується 15−17° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погода у Львові у вівторок теж буде сонячною та теплою, як для вересня. Температурні показники наступні — вночі 12−14° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода в Карпатах 15 вересня порадує туристів, оскільки дощів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−15° тепла, а вдень 27−29° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 14 вересня у південній частині країни, а також у східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях синоптики оголошували надзвичайний рівень пожежної небезпеки.