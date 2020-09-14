Іспит з математики з 2021 року стане обов’язковим для усіх випускників

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Іспит з математики з 2021 року стане обов’язковим для усіх учнів — з наступного року випускники шкіл здаватимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА) з математики.

Про це повідомила заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час онлайн-брифінгу 14 вересня.

Обов’язковою у 2021 році буде ДПА з математики. ЗНО з математики не буде обов’язковим… Для отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту математика потрібна всім абсолютно здобувачам повної загальної середньої освіти, — розповіла Вакуленко.

Чиновниця додала, що ДПА у 2021 році для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковим також з української мови.

Щодо математики. Це нововведення, — зазначила представник Центру.

За її словами, раніше можна було обирати з-поміж математики або історії України.

Нагадаємо, державна підсумкова атестація (ДПА) — це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у четвертому, дев’ятому та 11 класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі. На цей конкурсний бал впливають бали сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата і балу за конкурс творчих або фізичних здібностей.