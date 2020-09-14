Навального відключили від апарату ШВЛ. Фото: lenta.ua

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Олексій Навальний, який був отруєний «Новичком» та дивом вижив, почувається вже краще.

Політика відключили від апарату штучної вентиляції легень. Навальний вже може самостійно вставати з ліжка. Про це 14 вересня заявили лікарі німецької клініки «Шаріте».

Стан здоров’я Навального, який проходить лікування в клініці з 22 серпня, поліпшується. Він стає все більш мобільним, періодично встає з лікарняного ліжка, — заявили медики й додали, що оприлюднили цю інформацію зі згоди політика.

Нагадаємо, Навальний перебував в комі з 20 серпня, коли йому стало зле під час польоту на борту літака Томськ — Москва. Виявилося, що політика отруїли. Його доправили до берлінської клініки «Шаріте», а 7 вересня вже вивели зі штучної медичної коми.

Експерти лабораторії Бундесверу після проведення токсикологічного тесту виявили в організмі Навального сліди отрути з групи «Новичок». ЗМІ повідомили, що політика отруїли новим типом «Новичка» — вдосконаленим та більш небезпечним, ніж попередні варіації.

Згодом інформацію про «Новичка» в організмі Навального підтвердили дві незалежні лабораторії зФранції і Швеції. Крім того, власну перевірку запустила Організація із заборони хімічної зброї.