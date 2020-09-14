Навального отключили от аппарата ИВЛ. Фото: lenta.ua

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Алексей Навальный, который был отравлен «Новичком» и чудом выжил, чувствует себя уже лучше.

Политика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный уже может самостоятельно вставать с постели. Об этом 14 сентября заявили врачи немецкой клиники «Шарите».

Состояние здоровья Навального, который проходит лечение в клинике с 22 августа, улучшается. Он становится все более мобильным, периодически встает с больничной койки, — заявили медики и добавили, что обнародовали эту информацию с согласия политика.

Напомним, Навальный находился в коме с 20 августа, когда ему стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва. Оказалось, что политика отравили. Его доставили в берлинскую клинику «Шарите», а 7 сентября уже вывели из искусственной медицинской комы.

Эксперты лаборатории Бундесвера после проведения токсикологического теста обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». СМИ сообщили, что политика отравили новым типом «Новичка» — усовершенствованным и более опасным, чем предыдущие вариации.

Впоследствии информацию о «Новичка» в организме Навального подтвердили две независимые лаборатории из Франции и Швеции. Кроме того, собственную проверку запустила Организация по запрещению химического оружия.