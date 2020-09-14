Кит заплыл в реку с крокодилами в Австралии, идет спасательная операция — новости мира

https://racurs.ua/n143815-kit-zaplyl-v-reku-s-krokodilami-v-avstralii-idet-spasatelnaya-operaciya-video.html

Ракурс

Горбатый кит «сбился с курса» и заплыл на 30 км вглубь реки с названием Восточный аллигатор в национальном парке Какаду на севере Австралии. Эксперты обеспокоены тем, что 16-метровый кит зашел вглубь континента и сейчас пытаются расчистить млекопитающему путь к океану.

На реке временно запретили использовать лодки. Сейчас кит остается в районе самого глубокого участка реки — примерно в 20 км от выхода в море. Власти планируют использовать «громкие звуки» катеров или записи криков горбатых китов, чтобы выманить животное, пишет The Guardian.

Такого раньше не случалось, у нас нет никаких записей о подобных инцидентах. Местные жители также никогда не видели горбатых китов в реках, населенных аллигаторами, — сказала старший научный сотрудник Департамента окружающей среды и природных ресурсов Кэрол Палмер.

Известно, что два кита сумели покинуть опасную акваторию самостоятельно, но по меньшей мере один кит все еще находится в реке. На прошлой неделе люди заметили китов в реке Восточный аллигатор, которая протекает через крупнейший национальный парк Австралии.

Не исключено, что животные направлялись на юг в Антарктиду, но ошибочно вошли в лиман, который отвел их дальше по течению в речную систему. Весной киты мигрируют в теплые воды близ Австралии, чтобы родить потомство, прежде чем вернуться назад в Антарктиду.