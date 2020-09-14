Кит заплив у річку з крокодилами в Австралії, триває рятувальна операція — новини світу

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Горбатий кит «збився з курсу» й заплив на 30 км углиб річки з промовистою назвою Східний алігатор в національному парку Какаду на півночі Австралії. Експерти стурбовані тим, що 16-метровий кит зайшов вглиб континенту й зараз намагаються розчистити ссавцю шлях до океану.

На річці тимчасово заборонили використовувати човни. Нині кит залишається в районі найглибшої ділянки річки — приблизно за 20 км від виходу у море. Влада планує використати «гучні звуки» з катерів або записи криків горбатих китів, щоб виманити тварину, пише The Guardian.

Такого раніше не траплялося, ми не маємо жодних записів про подібні інциденти. Місцеві мешканці також ніколи не бачили горбатих китів в жодній з річок, населених алігаторами, — сказала старший науковий співробітник Департаменту навколишнього середовища та природних ресурсів Керол Палмер.

Відомо, що два кити зуміли покинути небезпечну акваторію самостійно, але щонайменше один залишився в річці. Минулого тижня люди помітили китів у річці Східний алігатор, яка протікає через найбільший національний парк Австралії.

Не виключено, що тварини прямували на південь до Антарктиди, але помилково увійшли в лиман, який відвів їх далі по течії в річкову систему. Навесні кити мігрують у теплі води біля Австралії, щоб народити потомство, перш ніж повернутися назад до Антарктиди.