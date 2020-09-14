Лукашенко прибув на «килим» до «старшого брата» сказати Путіну, що «друг пізнається у біді», фото — Картковий будинок

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Олександр Лукашенко прибув у Сочі на таємні переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

На початку зустрічі лідери трохи поговорили на камери. Лукашенко заявив, що «з посмішкою» стежить за тим, що відбувається в країні. Він також подякував Путіну і іншим «причетним» за підтримку.

Заяву транслювали російські телеканали. Лукашенко сказав, що в Білорусі «ми не воювали, ми не стріляли, ми не кидалися навіть палицями».

У нас в суботу марш жінок і дівчат, у неділю — загальний марш. В суботу та неділю. У звичайні дні країна живе звичайним життям. Головне, і я це постійно говорю, не переходити межу, — сказав Лукашенко.

Він пояснив, що є певні «червоні лінії», які не можна переходити, і поки їх ніхто не порушував.

Ця бодяга туди-сюди хитається, — промовисто пояснив президент і пообіцяв Путіну згодом докладно розповісти про те, що відбувається в його країні, оскільки «все насправді не так, як підносять ЗМІ».

За його словами, необхідно «винести уроки з пережитого». Він також зазначив, що останні події показали, що Білорусі «треба тісніше триматися зі старшим братом і співпрацювати з усіх питань».

Це нам урок — не тільки Білорусі та Росії, а й нашим пострадянським республікам. Про це ми будемо ще говорити на зустрічі ЄАЕС, перш за все, ОДКБ, та й в рамках СНД. Ви вчинили дуже порядно, по-людськи, дякую всім, хто підтримав нас у цей поствиборчий час. Друг пізнається в біді, я щиро це кажу, — Лукашенко подякував росіянам і Путіну за підтримку.

Президент Білорусі також подякував Путіну за те, що Росія поставила вакцину від коронавірусу передусім його державі.

Знаємо про пропозицію розпочати роботу по конституції Білорусії, вважаю це логічним і своєчасним, — коротко сказав у відповідь Путін.



Сьогодні президент Білорусі прилетів із Мінська в Сочі на зустріч із президентом Росії. Переговори у форматі «один на один» проходитимуть за зачиненими дверима. Лідери зустрічаються на тлі протестів у Білорусі.

Лукашенко вперше вирушив у закордонну поїздку після президентських виборів 9 серпня, проти офіційних підсумків яких у Білорусі вже понад місяць тривають масові акції протесту. Путін приймає його у своїй резиденції, куди журналісти не допущені, а прес-конференції за її підсумками не буде.