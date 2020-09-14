Народжені восени більш схильні до розвитку алергії. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n143813-narodjeni-voseny-bilsh-shylni-do-rozvytku-alergiyi-vcheni-video.html

Ракурс

Алергія може швидше розвиватися у людей, які народилися восени.

Виявилося, що пора року, коли народжується людина, може впливати на розвиток у нього алергії. Найбільше ризикують «осінні діти». Такого висновку дійшли американські вчені. Про це повідомляє NJhealth.

У ході досліджень з’ясувалося, що безліч алергічних станів можуть починатися з сухої шкіри і це може привести до так званого атопічного маршу — ланцюгової реакції алергічних хвороб. Він починається ще в ранньому дитинстві з екземи і згодом призводить до харчових алергій, астми та сінної лихоманки.

Науковці зазначають, що певні бактерії на шкірі впливають на шкірний бар'єр. Після проведення досліджень вони зазначають, що діти, які народилися восени, з більшою ймовірністю відчувають стан, пов’язаний із атопічним маршем.

За словами автора дослідження, педіатра Джессіки Хуей, наразі група науковців працює над тим, щоб вивчити фактори, які можуть сприяти ослабленню шкірного бар'єру у немовлят. Також вони шукають метод, який може зупинити атопічний марш.

Нагадаємо, виявилося, що більшість процесів у малюків, які часто хворіють, обумовлені наявністю фонової форми алергії.