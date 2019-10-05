Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Алергія у дітей. Фото: Needpix

Алергія у дітей — найпоширеніша проблема дітей, які часто хворіють

5 жов 2019, 20:16
999

Більшість процесів у малюків, які часто хворіють, обумовлені наявністю фонової форми алергії у дітей.

Loading...

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, алергія у дітей робить слизові оболонки уразливими, привабливими для бактерій і вірусів.

«Але це процес вторинний. Виходить, що лікують вже наслідок. Вилікувати не можуть, адже ґрунт для захворювань залишається. Просто працюючи з алергією у дітей, ми зменшуємо кількість ГРВІ», — пояснює лікар.

Вона також зазначає, що про алергію у дітей батьки найменше думають, а вона найчастіше зустрічається.

«Алергій у дітей сьогодні стало більше через недозавантаженість імунітету, техногенне забруднення. Потрібно наш менталітет змінювати. Треба робити щеплення, ходити в садок, спокійніше ставитися до хвороб, правильно харчуватися, давати можливість імунітетові працювати», — вважає педіатр.

На переконання спеціаліста, імунограму всім поголовно робити абсолютно не потрібно. Найчастіше потрібне обстеження на алергію у дітей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Нормандський формат»: у Росії висунули ще одну умову для проведення саміту

У Росії заявили, що наступний саміт «нормандської четвірки» відбудуться лише після підтвердження СММ ОБСЄ розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте та імплементації в українське законодавство «формули Штайнмаєра»

Світові новини
22:05

Новий свідок з’явився у справі про можливий тиск Трампа на Зеленського — NYT

Ще один співробітник розвідки США може дати свідчення у справі щодо імовірної спроби тиску американського президента Дональда Трампа на українського главу Володимира Зеленського

Новини України
12:04
Новини партнерів
Загрузка...