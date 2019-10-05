Алергія у дітей. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n127427-alergiya-u-ditey-nayposhyrenisha-problema-ditey-yaki-chasto-hvoriut.html

Ракурс

Більшість процесів у малюків, які часто хворіють, обумовлені наявністю фонової форми алергії у дітей.

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, алергія у дітей робить слизові оболонки уразливими, привабливими для бактерій і вірусів.

«Але це процес вторинний. Виходить, що лікують вже наслідок. Вилікувати не можуть, адже ґрунт для захворювань залишається. Просто працюючи з алергією у дітей, ми зменшуємо кількість ГРВІ», — пояснює лікар.

Вона також зазначає, що про алергію у дітей батьки найменше думають, а вона найчастіше зустрічається.

«Алергій у дітей сьогодні стало більше через недозавантаженість імунітету, техногенне забруднення. Потрібно наш менталітет змінювати. Треба робити щеплення, ходити в садок, спокійніше ставитися до хвороб, правильно харчуватися, давати можливість імунітетові працювати», — вважає педіатр.

На переконання спеціаліста, імунограму всім поголовно робити абсолютно не потрібно. Найчастіше потрібне обстеження на алергію у дітей.