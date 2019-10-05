Детская аллергия. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n127427-detskaya-allergiya-samaya-rasprostranennaya-problema-chasto-boleuschih-detey.html

Ракурс

Большинство процессов часто болеющих детей обусловлено наличием фоновой формы детской аллергии.

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Как рассказала в интервью «Ракурсу» педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, детская аллергия делает слизистые оболочки уязвимыми, привлекательными для бактерий и вирусов.

«Но это процесс вторичный. Получается, что лечат уже следствие. Вылечить не могут, ведь почва для заболеваний остается. Просто работая с детской аллергией, мы уменьшаем количество ОРВИ», — поясняет врач.

Она также отмечает, что о детской аллергии родители меньше всего думают, а она чаще всего встречается.

«Детских аллергий сегодня стало больше в силу недонагруженности иммунитета, техногенного загрязнения. Нужно наш менталитет менять. Нужно прививаться, ходить в сад, спокойнее относиться к болезням, правильно питаться, давать возможность иммунитету работать», — считает педиатр.

По мнению специалиста, иммунограмму всем поголовно делать совершенно не нужно. Чаще всего необходимо обследование на детскую аллергию.