Рожденные осенью более склонны к развитию аллергии — ученые (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143813-rojdennye-osenu-bolee-sklonny-k-razvitiu-allergii-uchenye-video.htmlРакурс
Аллергия может быстрее развиваться у людей, родившихся осенью.
Оказалось, что время года, когда рождается человек, может влиять на развитие у него аллергии. Больше всего рискуют «осенние дети». К такому выводу пришли американские ученые. Об этом сообщает NJhealth.
В ходе исследований выяснилось, что множество аллергических состояний могут начинаться с сухой кожи и это может привести к так называемому атопическому маршу — цепной реакции аллергических болезней. Он начинается еще в раннем детстве с экземы и впоследствии приводит к пищевым аллергиям, астме и сенной лихорадке.
Ученые отмечают, что определенные бактерии на коже влияют на кожный барьер. После проведения исследований они отмечают, что дети, родившиеся осенью, с большей вероятностью испытывают состояние, связанное с атопическим маршем.
По словам автора исследования, педиатра Джессики Хуэй, сейчас группа ученых работает над тем, чтобы изучить факторы, которые могут способствовать ослаблению кожного барьера у младенцев. Также они ищут метод, который может остановить атопический марш.
Напомним, оказалось, что большинство процессов у малышей, которые часто болеют, обусловлены наличием фоновой формы аллергии.