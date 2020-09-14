Рожденные осенью более склонны к развитию аллергии. Фото: rg.ru

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Аллергия может быстрее развиваться у людей, родившихся осенью.

Оказалось, что время года, когда рождается человек, может влиять на развитие у него аллергии. Больше всего рискуют «осенние дети». К такому выводу пришли американские ученые. Об этом сообщает NJhealth.

В ходе исследований выяснилось, что множество аллергических состояний могут начинаться с сухой кожи и это может привести к так называемому атопическому маршу — цепной реакции аллергических болезней. Он начинается еще в раннем детстве с экземы и впоследствии приводит к пищевым аллергиям, астме и сенной лихорадке.

Ученые отмечают, что определенные бактерии на коже влияют на кожный барьер. После проведения исследований они отмечают, что дети, родившиеся осенью, с большей вероятностью испытывают состояние, связанное с атопическим маршем.

По словам автора исследования, педиатра Джессики Хуэй, сейчас группа ученых работает над тем, чтобы изучить факторы, которые могут способствовать ослаблению кожного барьера у младенцев. Также они ищут метод, который может остановить атопический марш.

Напомним, оказалось, что большинство процессов у малышей, которые часто болеют, обусловлены наличием фоновой формы аллергии.