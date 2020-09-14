Наиболее загрязненные районы Киева назвали ученые — новости Киева

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Наиболее загрязненные районы Киева по результатам анализа атмосферного воздуха в августе на 16 столичных постах назвала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Для определения загрязненности воздуха в августе специалисты проанализировали 6844 пробы. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба обсерватории.

В августе с 20 примесей превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций отмечалось: диоксида азота — в три раза, формальдегида — в 1,7 раза, фенола — в 1,3 раза, оксида азота — в 1,2 раза, диоксида серы — в 1,1 раза, — говорится в сообщении.

Общий уровень загрязнения атмосферы в августе по Киеву характеризовался как высокий. Наиболее загрязненными в последний месяц лета были районы Демеевская и Бессарабской площадей.

Высоким уровнем загрязнения воздуха характеризовались проспект Победы, улицы Каунасская, Семена Скляренко, площадь Победы, улица Александра Довженко (возле метро «Шулявка»), Оболонский проспект, бульвар Леси Украинки, — отметили в обсерватории.



Воздух на ул. Академика Стражеско, Попудренко, инженера Бородина и в районе Гидропарка (возле моста метро и автомагистрали) характеризовался повышенным уровнем загрязнения.

В Центральной геофизической обсерватории добавили, что по сравнению с августом прошлого года уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился.