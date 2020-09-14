«Укрзализныця» купила лимузины вместо ремонта поезда. Фото: poglyad.tv

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«Укрзализныця» вместо ремонта поезда закупила два лимузина Audi А8 Long.

За каждый такой элитный седан заплатили по 4,5 млн грн. Купили автомобили при руководстве уже экс-главы «Укрзализныци» Евгение Кравцове. Машины якобы предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти. Об этом 14 сентября сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко в Telegram-канале «Лещенко здесь».

Вопиющая история, которая произошла в «Укрзализныце». Вместо ремонта дизель-поезда деньги перебросили на закупку двух лимузинов Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый, — говорится в сообщении.

По словам Лещенко, лимузины тщательно скрывали от общественности. Автомобили приобрели без тендера, через страховую фирму, учредителем которой значится филиал «Одесская железная дорога». Впоследствии элитные «Ауди» перебросили на баланс дороги. Ездить на них тоже боялись, поэтому машины все время стояли в гараже. В одной из машин испортился аккумулятор.

Экс-нардеп отметил, что «Укрзализныця» назначила аудиторскую проверку этой закупки, но ее результаты шесть месяцев не передавали правоохранителям. В конце августа материалы все же передали в Антикоррупционное бюро.

Напомним, в августе правоохранители проводили обыски в служебных помещениях «Укрзализныци» в Виннице и Киеве. СБУ и полиция установили, что из-за коррупционной схемы государство понесло убытки почти на 12 млн грн.