«Укрзалізниця» купила лімузини замість ремонту потяга. Фото: poglyad.tv

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«Укрзалізниця» замість ремонту поїзда закупила два лімузини Audi А8 Long.

За кожен такий елітний седан заплатили по 4,5 млн грн. Купили автомобілі за керівництва вже екс-глави «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Машини нібито призначалася для обслуговування одного з перших осіб України часів минулої влади. Про це 14 вересня повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко у Telegram-каналі «Лещенко тут».

Кричуща історія, яка сталася в «Укрзалізниці». Замість ремонту дизель-поїзда гроші перекинули на закупівлю двох лімузинів Audi А8 Long по 4,5 млн грн кожен, — йдеться в повідомленні.

За словами Лещенка, лімузини ретельно приховували від громадськості. Автомобілі придбали без тендеру, через страхову фірму, засновником якої значиться філія «Одеська залізниця». Згодом елітні «Ауді» перекинули на баланс дороги. Їздити на них теж боялися, тому автівки увесь час стояли в гаражі. В одній із машин зіпсувався акумулятор.

Екс-нардеп зазначив, що «Укрзалізниця» призначила аудиторську перевірку цієї закупівлі, але її результати шість місяців не передавали правоохоронцям. У кінці серпня матеріали все ж передали в Антикорупційне бюро.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях «Укрзалізниці» у Вінниці та Києві. СБУ та поліція встановили, що через корупційну схему держава зазнала збитків на майже 12 млн грн.