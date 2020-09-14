Порушення карантину в Одесі і Дніпрі загрожує штрафом і криміналом для мерів, фото — Обозреватель

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Порушення карантину під час масових гулянь на Дні Одеси і Дніпра може стати причиною відкриття кримінальних проваджень проти міських голів цих міст.

Про це стало відомо під час селекторної наради в президента України. Представники силових відомств розповіли, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту, а карантинні норми при цьому не дотримувалися.

За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування, — повідомили в Офісі президента.

Правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання — сплату штрафу у розмірі 170 тис. грн. Якщо ж епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, то відкриють й кримінальне провадження.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за останній тиждень було складено 1 тис. 436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині в країні 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти — на дистанційному навчанні. За минулу добу захворіло 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 — серед учителів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що минулого тижня група вчених об’їздила регіони та провела аналіз щодо дотримання алгоритмів дій при виявленні коронавірусної інфекції. Ці дані будуть використані для гнучкості карантинних заходів.

Раніше Степанов заявляв, що День Одеси відбувся за межею здорового глузду.