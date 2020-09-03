День Одеси за межею здорового глузду, вважає очільник МОЗ, фото — Ніжин-інфо

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День Одеси, який святкували 2 вересня, призведе до спалаху коронавірусу в місті. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Міністр саме із ситуації в Одесі розпочав брифінг щодо коронавірусу в країні.

Те, що ми побачили, — за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування, — емоційно заявив Степанов.

Степанов прямо не критикував мера міста Геннадія Труханова, натякнувши, що в Одесі зараз живуть виборами.

Ви точно знаєте, яка ситуація з коронавірусом в місті і країні. Ви точно знаєте, скільки людей помирає, яка небезпека від цього життю і здоров’ю громадян. Знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку для людей, — емоційно заявив міністр.

Степанов сказав, що 1 вересня з 203 нових інфікованих жителів області 131 є одеситами. А наповненість ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, становить 66%.

Глава МОЗ обурений, що в місті взагалі не проводили жодних заходів у святковий день для профілактики зараження, навіть теоретичних. У зв’язку з цим він очікує через кілька днів або тижнів в місті значне зростання кількості заражених.

Не треба бути Вангою, щоб передбачити сплеск захворюваності. Я про це розповім усім контролюючим органам, — пообіцяв Степанов.



2 вересня в Одесі тисячі людей вийшли на святковий концерт, присвячений Дню міста.

Сцена стояла біля Потьомкінських сходів. Тисячі людей стояли близько один до одного. Більшість з них перебували на концерті без захисних масок.