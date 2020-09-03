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Рада зібралася скасувати рішення про 1,2 млрд євро допомоги від ЄС

Рада зібралася скасувати рішення про 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 вер 2020, 10:02
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Верховна Рада під час пленарного засідання 3 вересня планує розглянути законопроект щодо кандидатського резерву з поправками від Володимира Зеленського, а також проект постанови про скасування рішення парламенту про залучення 1,2 млрд євро допомоги від Європейського Союзу.

Окрім цього, нардепи мають намір розглянути законопроект про уточнення окремих виборчих процедур (№ 3971), про Бюро економічної безпеки (№ 3087) та внести зміни до держбюджету на 2020 рік щодо відновлення аварійних мостів. Про це свідчить порядок денний Верховної Ради на 3 вересня.

У другому читанні парламент розгляне законопроект щодо заборгованості на оптовому ринку електроенергії.


Джерело: Ракурс


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