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Ракурс
Рада собралась отменить решение о 1,2 млрд евро помощи от ЕС — Верховная Рада

Рада собралась отменить решение о 1,2 млрд евро помощи от ЕС (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 сен 2020, 10:02
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Верховная Рада во время пленарного заседания 3 сентября планирует рассмотреть законопроект о кандидатском резерве с поправками от Владимира Зеленского, а также проект постановления об отмене решения парламента о привлечении 1,2 млрд евро помощи от Европейского Союза.

Кроме этого, нардепы намерены рассмотреть законопроект об уточнении отдельных избирательных процедур (№ 3971), о Бюро экономической безопасности (№ 3087) и внести изменения в госбюджет на 2020 год с целью выделения средств на восстановление аварийных мостов. Об этом свидетельствует повестка дня Верховной Рады на 3 сентября.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект о задолженности на оптовом рынке электроэнергии.


Источник: Ракурс


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