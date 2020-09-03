Пожары на Харьковщине не утихают — спасатели показали фото и видео последствий стихии

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Пожары на Харьковщине не утихают — 3 сентября пожарные продолжают тушить лесной пожар на площади около 100 га. По состоянию на утро четверга спасателям удалось ликвидировать очаги пожаров в двух населенных пунктах Двуречанского района Харьковской области.

Лесной пожар в этом районе вспыхнул в обед 2 сентября близ села Воробьевка. Впоследствии из-за порывов ветра переменных направлений огонь приблизился к селам Воробьевка и Гряниковка. Пожар уничтожил 22 жилых дома, эвакуированы 33 человека. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также на территории Чугуевского горсовета огонь возник возле близ села Клугино-Башкировка. Вечером 2 сентября пожар удалось обуздать. Сегодня открытого огня на этом участке уже не наблюдается, спасатели занимаются тушением отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что лесной пожар в Харьковской области, которая произошел на территории Двуречанского лесничества, полностью уничтожил деревню.