Пожар на Харьковщине уничтожил село. Фото: ГСЧС

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Лесной пожар в Харьковской области, который возник на территории Двуречанского лесничества, полностью уничтожил село.

Возгорания также зафиксированы еще в двух населенных пунктах. К счастью, жертв пока нет. Информация о пострадавших в результате пожаров уточняется. Об этом 2 сентября сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на собственной странице в Facebook.

К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, — написал глава ОГА, но не сообщил, какое именно село выгорело.

Власти уже готовятся проводить эвакуацию населения из опасного района. По словам Кучера, уже подготовлены транспорт и социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки и одеяла). В ОГА обещают, что пострадавших обеспечат жильем.

Пожар в Двуречанском лесничестве продолжают тушить. С огнем борются 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также привлекли пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и технику лесхоза.

Ранее сообщалось, что в Двуречанском районе на Харьковщине возник масштабный лесной пожар на площади 400 га. Сильный ветер перекинул пламя на жилой сектор села Горобовка, граничащего с лесом. Огонь уничтожил восемь домов.

Президент Зеленский из-за масштабных пожаров на Харьковщине и Луганщине собирал экстренное совещание и заявил, что держит ситуацию на контроле.