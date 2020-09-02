Связь между COVID-19 и вредными выбросами нашли ученые. Фото: shipovnik.ua

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Связь между вредными выбросами и вирусами нашла международная группа ученых.

После проведения ряда исследований ученые утверждают, что частицы, которые являются причиной загрязнения воздуха, могут действовать как переносчики вирусов и бактерий и увеличивать их распространение. Это же касается и вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает итальянское издание Notizie Scientifiche.

Оказалось, что во время пандемии коронавируса в Италии существовала связь между воздействием загрязнителей воздуха и распространением COVID-19, как с точки зрения смертности, так и уровня заразности.

Ученые при помощи алгоритма искусственного интеллекта выяснили, что выбросы промышленных предприятий, сельского хозяйства и дорожного движения, могут быть причиной более 70% смертей от COVID-19 во всей Италии. Наиболее пострадал от пандемии север страны, а Европейское агентство по окружающей среде признало эти итальянские регионы, как наиболее склонные к концентрации атмосферных загрязнителей в Европе.

Исследователи утверждают, что увеличение загрязненности воздуха на 5−10% в этих регионах может вызвать увеличение смертности на 4−14%. Однако ученые не могут объяснить количество смертей от коронавируса лишь одним грязным воздухом. Ученые не исключают, что там свою роль сыграли и другие факторы.

Напомним, международная группа ученых заявила, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVD-19, вероятно, может поражать и человеческие эмбрионы.