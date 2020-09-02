Видео о звездном небосклоне сентября опубликовало NASA. Фото: iteach

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NASA, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, выпустило видео о звездном небосклоне сентября.

В управлении заявляют, что это видео — инструкция, которая поможет понять, куда смотреть, чтобы не пропустить все самое интересное на звездном небе в сентябре. В NASA утверждают, что много интересных мест можно увидеть невооруженным глазом и для этого не понадобится специальная аппаратура.

По информации астронавтов, 6 сентября в ночном небе можно заметить, как Марс появляется рядом с Луной в предрассветном небе. Возможно, в Украине этим явлением не удастся насладиться в полной мере.

А 13 и 14 сентября, на востоке рядом с тонким полумесяцем появится Венера. Смотреть за планетой можно будет ближе к рассвету.

Кроме того, в сентябре без какого-либо оборудования можно увидеть планеты Юпитер, Сатурн и звезду Фомальгаут. Эта звезда имеет несколько сотен миллионов лет и находится примерно в 25 световых годах от Земли.

Напомним, в августе NASA показало необычный снимок, на котором видны сразу два необычных явления — полярное сияние и свечение атмосферы Земли.