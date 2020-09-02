Відео про зоряний небосхил вересня опублікувало NASA. Фото: iteach

https://racurs.ua/ua/n143322-video-pro-zoryanyy-neboshyl-veresnya-opublikuvalo-nasa-scho-mojna-pobachyty.html

Ракурс

NASA, національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США, випустило відео про зоряний небосхил вересня.

В управлінні заявляють, що це відео — інструкція, яка допоможе зрозуміти, куди дивитися, щоб не пропустити усе найцікавіше на зоряному небі у вересні. У NASA стверджують, що багато цікавих місць можна побачити неозброєним оком і для цього не знадобиться спеціальна апаратура.

За інформацією астронавтів, 6 вересня в нічному небі можна помітити, як Марс з’являється поруч з Місяцем в досвітньому небі. Можливо, в Україні цим явищем не вдасться насолодитися у повній мірі.

А 13 та 14 вересня, на сході поруч з тонким півмісяцем з’явиться Венера. Дивитися за планетою можна буде ближче до світанку.

Крім того, у вересні без будь-якого обладнання можна побачити планети Юпітер, Сатурн та зірку Фомальгаут. Ця зірка має кілька сотень мільйонів років і знаходиться приблизно в 25 світлових роках від Землі.

Нагадаємо, у серпні NASA показало незвичайний знімок, на якому видно відразу два незвичайних явища — полярне сяйво і світіння атмосфери Землі.