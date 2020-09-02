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Ракурс
Відео про зоряний небосхил вересня опублікувало NASA. Фото: iteach

Відео про зоряний небосхил вересня опублікувало NASA — що можна побачити

2 вер 2020, 20:39
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NASA, національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США, випустило відео про зоряний небосхил вересня.

В управлінні заявляють, що це відео — інструкція, яка допоможе зрозуміти, куди дивитися, щоб не пропустити усе найцікавіше на зоряному небі у вересні. У NASA стверджують, що багато цікавих місць можна побачити неозброєним оком і для цього не знадобиться спеціальна апаратура.

За інформацією астронавтів, 6 вересня в нічному небі можна помітити, як Марс з’являється поруч з Місяцем в досвітньому небі. Можливо, в Україні цим явищем не вдасться насолодитися у повній мірі.

А 13 та 14 вересня, на сході поруч з тонким півмісяцем з’явиться Венера. Дивитися за планетою можна буде ближче до світанку.

Крім того, у вересні без будь-якого обладнання можна побачити планети Юпітер, Сатурн та зірку Фомальгаут. Ця зірка має кілька сотень мільйонів років і знаходиться приблизно в 25 світлових роках від Землі.


Нагадаємо, у серпні NASA показало незвичайний знімок, на якому видно відразу два незвичайних явища — полярне сяйво і світіння атмосфери Землі.

Джерело: Ракурс


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