Меркель прокоментувала отруєння Навального. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n143321-otruiennya-navalnogo-merkel-poyasnyla-chomu-opozycionera-hotily-vbyty.html

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Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи хімічної отрути «Новичок» прокоментувала канцер Німеччини Ангела Меркель.

Глава німецького уряду назвала інформацію, яку озвучили експерти Бундесверу, які спеціалізуються на отрутах і бойових отруйних речовинах, тривожною. Меркель зазначила, що у Німеччини є серйозні питання, на які повинен відповісти уряд Росії. Таку заяву вона зробила на брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Навальний — жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося. Злочин проти Навального направлений проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо, — заявила Меркель та додала, що за ситуацією з російським опозиціонером стежить увесь світ.

За словами Меркель, наразі ФРН інформує партнерів по НАТО та Євросоюзу про результати розслідування отруєння Навального. Канцлер пообіцяла, що після цього вони визначаться із спільною реакцією.

Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли отрутою з групи «Новичок». Сліди цієї отрути в організмі політика виявили експерти лабораторії Бундесверу після проведення токсикологічного тесту.

Після цього Берлін викликав на розмову російського посла. А прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков поскаржився, що німецька сторона не поінформувала Кремль про свої висновки про отруєння Навального «Новичком».