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Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

Мільйони доз вакцини від коронавірусу може виробляти Україна

28 сер 2020, 15:59
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Коронавірус в Україні може бути подоланий завдяки вакцинації. Повідомляється, що наразі Україна має потужності, що дозволяють виробляти близько 30 млн доз вакцини в рік.

Українські виробники зможуть взяти участь у виробництві вакцини одразу після її винайдення. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.


Повідомляється, що Україна вже бере участь у глобальних домовленостях навколо розробки вакцини. Очікується, що про винайдення вакцини оголосять вже у жовтні-листопаді цього року, а комерційне виробництво по всьому світу розпочнеться у лютому-травні наступного року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно в рамках міжнародної ініціативи.

Насамперед вакцинуватимуть представників професійних груп ризику: медичних працівників та силових структур. Також препарат отримають люди похилого віку та люди з хронічними хворобами.


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