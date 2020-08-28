В ніч на 28 серпня в Умані у місцевих жителів виник конфлікт із паломникам, фото: «Релігійна правда»

https://racurs.ua/ua/n143095-konflikt-z-hasydamy-v-umani-policiya-rozglyadaie-yak-porushennya-rivnopravnosti-gromadyan.html

Ракурс

В Умані біля синагоги на вулиці Лисенка цієї ночі виник конфлікт між паломниками-хасидами, які традиційно прибули до міста для святкування єврейського Нового року.

Місцеві жителі не давали їм потрапити на територію, де, на їхню думку, розташовано незаконна споруда. Також свої дії жителі міста мотивували загрозою розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Зазначається, що в рамках цього інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення волі на строк до п’яти років.

Поліція встановлює усі обставини та здійснює слідчі заходи для надання правової оцінки діям всіх осіб, — зазначається у повідомленні прес-служби.

Щороку до Умані напередодні єврейського Нового року Рош га-Шану, святкування котрого в цьому році відбуватиметься у період з 18 по 20 вересня, прибувають тисячі паломників. В цьому місті розташована могила відомого релігійного діяча цадика Нахмана.

Однак у зв’язку з епідемією коронавірусу українська влада тимчасово заборонила в’їзд до країни низки груп іноземців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно зустрічався з представниками юдейських релігійних організацій. Під час цієї зустрічі він закликав рабинів не допустити масових святкувань єврейського Нового року в Умані.