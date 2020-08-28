В ночь на 28 августа в Умани у местных жителей возник конфликт с паломникам, фото: «Религиозная правда»

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Ракурс

В Умани возле синагоги на улице Лысенко этой ночью возник конфликт между паломниками-хасидами, которые традиционно прибыли в город для празднования еврейского Нового года.

Местные жители не давали им попасть на территорию, где, по их мнению, расположено незаконное сооружение. Также свои действия жители города мотивировали угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Отмечается, что в рамках этого инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства и осуществляет следственные мероприятия для предоставления правовой оценки действиям всех лиц, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ежегодно в Умань в канун еврейского Нового года Рош ха-Шана, празднование которого в этом году будет проходить в период с 18 по 20 сентября, прибывают тысячи паломников. В этом городе расположена могила известного религиозного деятеля цадика Нахмана.

Однако в связи с эпидемией коронавируса украинские власти временно запретили въезд в страну ряду групп иностранцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно встречался с представителями иудейских религиозных организаций. Во время этой встречи он призвал раввинов не допустить массовых празднований еврейского Нового года в Умани.