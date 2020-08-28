Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n143094-poholodannya-ta-hmarnist-z-proyasnennyamy-pogoda-v-ukrayini-na-29-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 29 серпня вночі очікується без дощів, в усіх областях обіцяють мінливу хмарність.

На вулиці стане холодніше вночі — очікується від 9° до 18° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 24−32° вище нуля. Вітер обіцяють південний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 29 серпня очікується хмарна з проясненнями, але сонце все ж повинно виглянути з-за хмар. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Харкові у суботу теж буде хмарною, але без істотних опадів. Температура повітря вночі складе 11−13° тепла, вдень — 25−27° вище нуля.

Погода в Одесі завтра очікуэться тепла й малохмарна, дощів не прогнозують. Температурні показники наступні: вночі температура повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень — до 29−31° вище нуля.

Погодні умови у Львові найближчої доби — хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 29 серпня очікується малохмарна й без опадів. Температура повітря вночі — 9−15° тепла, а вдень — 28−32° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 28 серпня погоду в Україні обіцяли відносно теплу та суху, але у Сумській, Чернігівській та Харківській областях впродовж доби мали йти дощі.