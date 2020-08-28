Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 29 августа ночью ожидается без дождей, во всех областях обещают переменную облачность.

На улице станет холоднее ночью — ожидается от 9° до 18° тепла, а днем столбики термометров покажут 24−32° выше нуля. Ветер обещают южный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 29 августа ожидается облачная с прояснениями, но солнце все же должно выглянуть из-за облаков. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погода в Харькове в субботу тоже будет облачной, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 11−13° тепла, днем — 25−27° выше нуля.

Погода в Одессе завтра ожидается теплая и малооблачная, дождей не прогнозируют. Температурные показатели следующие: ночью температура воздуха поднимется до 16−18° тепла, а днем — до 29−31° выше нуля.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки — облачность с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем — 29−31° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 29 августа ожидается малооблачная и без осадков. Температура воздуха ночью — 9−15° тепла, а днем — 28−32° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 28 августа погоду в Украине обещали относительно теплую и сухую, но в Сумской, Черниговской и Харьковской областях в течение суток должны были идти дожди.