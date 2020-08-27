Погода в Украине. Фото: K1news

https://racurs.ua/n143049-dojdi-zalut-sever-i-vostok-pogoda-v-ukraine-28-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 28 августа будет относительно теплой и сухой, но в Сумской, Черниговской и Харьковской областях на протяжении суток будут идти дожди. В Луганской и Донецкой областях дожди ожидаются днем.

Дневная температура будет колебаться от 19° на севере до 29° на юге, а ночью температура воздуха прогреется от 10° на западе до 19° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 августа будет не очень теплой, но сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем — поднимутся до 20−22°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет относительно теплой и сухой. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 17−19°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 28 августа будет теплой и сухой. Температура воздуха ночью опустится до 14−16°, днем — поднимется до 23−25°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет относительно теплой, но дождливой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 22−24°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 28 августа будет теплой и сухой. Ночью температура составит 11−13°, днем ​​воздух прогреется до 23−25°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 августа будет относительно спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения магнитного поля.