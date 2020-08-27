Дощі заллють північ та схід — погода в Україні 28 серпня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n143049-doschi-zallut-pivnich-ta-shid-pogoda-v-ukrayini-28-serpnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 28 серпня буде відносно теплою і сухою, але у Сумській, Чернігівській та Харківській областях протягом доби йтимуть дощі. У Луганській та Донецькій областях дощі очікуються вдень.
Вдень температура коливатиметься від 19° на півночі до 29° на півдні, а вночі температура повітря прогріється від 10° на заході до 19° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.
Погода в Києві 28 серпня буде не надто теплою, але сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 14−16°, вдень — піднімуться до 20−22°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода у Львові буде відносно теплою і сухою. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі буде теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 27−29°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Дніпрі 28 серпня буде теплою і сухою. Температура повітря вночі опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 23−25 °. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові буде відносно теплою, але дощовою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 22−24°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатті 28 серпня буде теплою і сухою. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень повітря прогріється до 23−25°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Геомагнітна обстановка в Києві 28 серпня буде відносно спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення магнітного поля.