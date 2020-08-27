Погода в Україні. Фото: K1news

https://racurs.ua/ua/n143049-doschi-zallut-pivnich-ta-shid-pogoda-v-ukrayini-28-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 28 серпня буде відносно теплою і сухою, але у Сумській, Чернігівській та Харківській областях протягом доби йтимуть дощі. У Луганській та Донецькій областях дощі очікуються вдень.

Вдень температура коливатиметься від 19° на півночі до 29° на півдні, а вночі температура повітря прогріється від 10° на заході до 19° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 28 серпня буде не надто теплою, але сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 14−16°, вдень — піднімуться до 20−22°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде відносно теплою і сухою. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 27−29°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 28 серпня буде теплою і сухою. Температура повітря вночі опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 23−25 ​°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде відносно теплою, але дощовою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 22−24°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 28 серпня буде теплою і сухою. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень повітря прогріється до 23−25​​°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 28 серпня буде відносно спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення магнітного поля.