Миллионы доз вакцины от коронавируса может производить Украина

Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143096-milliony-doz-vakciny-ot-koronavirusa-mojet-proizvodit-ukraina.html

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Коронавирус в Украине может быть побежден благодаря вакцинации. Сообщается, что сейчас Украина имеет мощности, позволяющие производить около 30 млн доз вакцины в год.

Украинские производители смогут принять участие в производстве вакцины после ее изобретения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Украина уже участвует в глобальных договоренностях вокруг разработки вакцины. Ожидается, что об изобретении вакцины объявят уже в октябре-ноябре этого года, а коммерческое производство по всему миру начнется в феврале-мае следующего года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно в рамках международной инициативы.

В первую очередь вакцинировать будут представителей профессиональных групп риска: медицинских работников и силовых структур. Также препарат получат пожилые люди и люди с хроническими болезнями.