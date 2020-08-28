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Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

Миллионы доз вакцины от коронавируса может производить Украина

28 авг 2020, 15:59
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Коронавирус в Украине может быть побежден благодаря вакцинации. Сообщается, что сейчас Украина имеет мощности, позволяющие производить около 30 млн доз вакцины в год.

Украинские производители смогут принять участие в производстве вакцины после ее изобретения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Украина уже участвует в глобальных договоренностях вокруг разработки вакцины. Ожидается, что об изобретении вакцины объявят уже в октябре-ноябре этого года, а коммерческое производство по всему миру начнется в феврале-мае следующего года.


Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно в рамках международной инициативы.

В первую очередь вакцинировать будут представителей профессиональных групп риска: медицинских работников и силовых структур. Также препарат получат пожилые люди и люди с хроническими болезнями.


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