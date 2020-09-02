Стало відомо, кому серед силовиків українці довіряють найменше. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n143320-komu-sered-sylovykiv-ukrayinci-doviryaut-naymenshe-reytyng-infografika.html

Ракурс

Роботу правоохоронців в Україні негативно оцінює більшість громадян.

Найгірше серед керівників правоохоронних органів українці оцінюють діяльність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Роботу глави МВС негативно оцінюють 70% опитаних. Баланс позитивної-негативної оцінки діяльності міністра становить -52%.

Діяльність очільника Служби безпеки України Івана Баканова негативно оцінюють 43,9% респондентів. Робота очільника Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової викликає негативну реакцію у 49,5% громадян.

Діяльність директора Антикорупційного бюро Артема Ситника негативно оцінюють 51,2% респондентів, в.о. глави Державного бюро розслідувань Олександра Соколова — 41,2%, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького — 49,1%.

Водночас, як показало опитування, очільник МВС Аваков є найбільш упізнаваним керівником серед глав усіх силових відомств. Виявилося, що про нього не чули лише 3% респондентів. Найбільш невідомим для громадян є в. о. глави Держбюро розслідувань Олександр Соколов. У ході дослідження з’ясувалося, що про нього нічого не знають 37% опитаних.

У дослідження зазначається, що серед правоохоронних відомстив найбільший запас довіри має СБУ.

Зазначається, що дослідження проводилося з 3 до 9 липня 2020 року. Соціологи опитали 2 тис. 20 осіб, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у червні соціологічне опитування КМІС показало, що президентові Володимиру Зеленському українці ще довіряють. Главі держави поки що довіряє близько 41% опитаних, а 51% респондентів висловили недовіру.