Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 3 вересня очікується з грозами та зливами в західних та частині центральних областей.

Найближчої доби погода погіршиться у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. На решті території держави хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря від 11° до 21° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 20−35° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 3 вересня очікується хмарна з проясненнями, істотних опадів не обіцяють. Вночі повітря прогріється до 18−20° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Харкові у четвер буде хмарною. Температура повітря вночі 17−19° тепла, вдень 32−34° вище нуля.

Погода в Одесі завтра очікується без істотних опадів, переважатиме хмарність з проясненнями. Температура повітря в курортному місті вночі очікується 19−21° тепла, а вдень — 32−34° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде дощовою, очікуються й грози. Температурні показники в обласному центрі будуть наступними — вночі 11−13° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 3 вересня очікується дощова й з грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−14° тепла, а вдень 20−24° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, українські синоптики обіцяли, що 2 вересня погода в Україні очікується сонячна та спекотна. У Гідрометцентрі обіцяли, що температура повітря вдень прогріється до +36° в південних областях країни.