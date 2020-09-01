Погода в Україні 2 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 2 вересня очікується спекотна та сонячна. Температура повітря прогріється до +36° в південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +27°. Синоптики прогнозують дощі на заході країни, в інших регіонах буде сонячно та без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 22−36° вище нуля. Вночі температура буде теплою та відрізнятиметься від області до області — 13−20° вище нуля. Вітер обіцяють східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 2 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 18−20° тепла, а вдень — до 31−33° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 15−17° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 31−33° вище нуля.

Погодні умови в Одесі очікуються сонячні та без опадів. Температура повітря вночі буде 18−20° тепла, а вдень — 31−33° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде дощова, але помірно тепла. Температурні показники будуть такими: вночі 13−15° тепла, а вдень — 22−34° вище нуля.

Погода в Карпатах 2 вересня прогнозується також з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 14−16° тепла, а вдень 23−25° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 2 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення, які будуть активні на початку доби та вже вранці послабшають.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.