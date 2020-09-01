Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 2 вересня. Фото: Pixabay

Рясні дощі та шалена спека до +36° — погода в Україні на 2 вересня (КАРТА)

1 вер 2020, 16:12
999

Погода в Україні 2 вересня очікується спекотна та сонячна. Температура повітря прогріється до +36° в південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +27°. Синоптики прогнозують дощі на заході країни, в інших регіонах буде сонячно та без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 22−36° вище нуля. Вночі температура буде теплою та відрізнятиметься від області до області — 13−20° вище нуля. Вітер обіцяють східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 2 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 18−20° тепла, а вдень — до 31−33° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 15−17° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 31−33° вище нуля.

Погодні умови в Одесі очікуються сонячні та без опадів. Температура повітря вночі буде 18−20° тепла, а вдень — 31−33° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде дощова, але помірно тепла. Температурні показники будуть такими: вночі 13−15° тепла, а вдень — 22−34° вище нуля.

Погода в Карпатах 2 вересня прогнозується також з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 14−16° тепла, а вдень 23−25° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 2 вересня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 2 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення, які будуть активні на початку доби та вже вранці послабшають.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿