Погода в Украине 2 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 2 сентября ожидается жаркая и солнечная. Температура воздуха прогреется до +36° в южных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +27°. Синоптики прогнозируют дожди на западе страны, в других регионах будет солнечно и без осадков.

Днем столбики термометров покажут 22−36° выше нуля. Ночью температура будет теплой — 13−20° выше нуля. Ветер обещают восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 сентября будет теплой и сухой. Ночью воздух прогреется до 18−20° тепла, а днем ​​— до 31−33° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется жаркая и без осадков. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 15−17° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 31−33° выше нуля.

Погодные условия в Одессе ожидаются солнечные и без осадков. Температура воздуха ночью будет 18−20° тепла, а днем ​​— 31−33° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет дождливая, но умеренно теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 13−15° тепла, а днем ​​— 22−34° выше нуля.

Погода в Карпатах 2 сентября прогнозируется также с осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут 14−16° тепла, а днем ​​23−25 ​° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 2 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения, которые будут активны в начале суток и уже утром ослабеют.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на сентябрь 2020 года дал Укргидрометцентр. В этом году первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно. Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.