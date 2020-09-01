Чей Крым, ответила Тихановская

Светлана Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

https://racurs.ua/n143258-tihanovskaya-ozvuchila-svou-poziciu-po-territorialnoy-prinadlejnosti-kryma.html

Ракурс

Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, не спешит называть Крым украинским.

Политик отметила, что не хочет, чтобы вопрос Крыма разделил белорусов. При этом она соглашается, что аннексия Крыма произошла вопреки международным законам. Об этом оппозиционер заявила в интервью Lrt.lt.

Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству вопреки этим законам, — отметила Тихановская.



По ее словам, прежде всего нужно разобраться с ситуацией в Беларуси и назначить новые, честные выборы. Политик соглашается, что ситуация с Крымом очень сложная и у самих белорусов разные взгляды на этот вопрос. Тихановская не хочет, чтобы Крым разъединил граждан Беларуси.

Напомним, главный оппонент действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская призвала Европейский Союз не признавать результаты выборов в Беларуси.