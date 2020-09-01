70% «слуг народа» подписали постановление за исключение нардепа Лероса из фракции — Верещук

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Слуги народа в Верховной Раде 1 сентября начали собирать подписи за исключение своего коллеги Гео Лероса из президентской фракции. Этому предшествовало выступление депутата-«слуги» Лероса за трибуной, в ходе которого он обвинил президента Владимира Зеленского в сдаче интересов Украины с помощью «агента ГРУ России Андрея Ермака», а также экс-президента Леонида Кравчука и его заместителя в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.

По сессионному залу «слуги» собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции, — написал сегодня депутат Алексей Гончаренко в Телеграм.

Позже депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подтвердила информацию касательно сбора подписей за исключение Лероса.

Всех подписей я не видела, но говорят, что это постановление подписали более 70% депутатов фракции, — сказала Верещук.

Напомним, Лерос заявил, что Офис президента возглавляет Ермак — агент ГРУ Российской Федерации, который с помощью Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену. Также «слуга» заявил, что борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день назначения «кварталовца» Ивана Баканова главой СБУ, который «под протекцией Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство».