Агент России Ермак с помощью Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену — «слуга» Лерос

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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, является агентом ГРУ России, который с помощью экс-президента Леонида Кравчука и его заместителя в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина «тестирует запланированную измену» интересов Украины. Такое мнение высказал во время выступления за трибуной Верховной Рады 1 сентября нардеп из фракции «Слуга народа» Гео Лерос.

Кроме этого, Лерос раскритиковал Баканова и политику Зеленского.

Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день назначения «кварталовца» Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины, который под протекцией Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство. Процитирую Зеленского: «Органы правопорядка должны прекратить заниматься давлением на бизнес, СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями». Оказывается, что будет, если это выгодно. В дополнение назначил сестру своей соседки, на которую записано поместье в Италии, управлять Антимонопольным комитетом, — заявил Лерос.

По словам депутата, обещания президента отказаться от «телефонного права» не распространяются на руководство Офиса президента Украины.

Обещание «никаких корочек и телефонного права», как оказалось, не касается руководства Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. А именно Андрей Ермак (глава ОПУ — ред.) раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять, — заверил нардеп.

Лерос напомнил, что Зеленский ранее декларировал, что сдача национальных интересов не может быть предметом переговоров.

Сегодня это звучит как издевательство, когда Офис президента возглавляет Ермак — агент ГРУ Российской Федерации, который с помощью Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену, — убежден народный избранник.

По мнению представителя фракции «Слуга народа», руководитель Офиса президента — главный коррупционер в стране.

Желание президента оказалось достаточно для того, чтобы «организованная преступная группировка» Ермака безнаказанно грабила страну. А где обещанные конкурсы на госдолжности? Зато люстрированных и зашкваренных коррупционеров без конкурса назначают на таможню, в налоговую и другие коррумпированные кормушки, прикрываясь коронавирусом… К власти пришли кланы Януковича… Президент настолько далек от интересов Украины, как Ермак — от борьбы с коррупцией. Но кто такой Ермак без Зеленского? Это сознательный выбор президента поручить ему выполнять всю его грязную коррупционную работу. Зеленский, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, а слились с ней. Вы сдали страну в аренду олигархам. Вам не стыдно? — резюмировал Лерос.

Напомним, что Витольд Фокин недавно предположил амнистию боевиков, поскольку это «уступки, на которые Украина может пойти». По его словам, «с обеих сторон было совершено немало преступлений», «это все следует расследовать, а виновных привлечь к ответственности». Фокин также считает, что на Донбассе нужно провести выборы.